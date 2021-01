Galaxy Watch 4: nuovo sensore per la misurazione della glicemia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) News importanti per il futuro Galaxy Watch 4, tra le tante feature, si parla di un nuovo sensore capace di misurare la glicemia senza dover prelevare sangue. Sarà vero? Scopriamolo insieme In rete sono apparsi i primi rumors riguardanti il nuovo Watch di casa Samsung, parliamo di Galaxy Watch 4. Tra le tante novità che presenterà il nuovo “orologio” Samsung, una in particolare è davvero interessante. Galaxy Watch 4: sensore per la glicemia Secondo un report pubblicato da ET News, Samsung è al lavoro su un sensore in grado di rilevare la quantità di glucosio presente nel sangue (glicemia). Tale tecnologia si avvale ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 27 gennaio 2021) News importanti per il futuro4, tra le tante feature, si parla di uncapace di misurare lasenza dover prelevare sangue. Sarà vero? Scopriamolo insieme In rete sono apparsi i primi rumors riguardanti ildi casa Samsung, parliamo di4. Tra le tante novità che presenterà il“orologio” Samsung, una in particolare è davvero interessante.4:per laSecondo un report pubblicato da ET News, Samsung è al lavoro su unin grado di rilevare la quantità di glucosio presente nel sangue (). Tale tecnologia si avvale ...

News importati per il futuro Galaxy Watch 4, tra le tante feature, si parla di un nuovo sensore capace di misurare la glicemia.

Samsung Galaxy Watch3: ECG e pressione sanguigna attivate in Italia

Finalmente gli utenti italiani con Samsung Galaxy Watch3 possono accedere alle funzioni ECG e alla misurazione della pressione sanguigna ...

News importati per il futuro Galaxy Watch 4, tra le tante feature, si parla di un nuovo sensore capace di misurare la glicemia.Finalmente gli utenti italiani con Samsung Galaxy Watch3 possono accedere alle funzioni ECG e alla misurazione della pressione sanguigna ...