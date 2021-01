Gaich è in Italia, domani le visite. E Foggia confessa: “L’ho tenuto segreto” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ ormai soltanto questione di dettagli, pura logistica, poi Adolfo Gaich sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Benevento. L’attaccante argentino è atterrato poco prima di mezzogiorno in Italia, si è sottoposto al tampone che ne ha accertato la negatività al covid e domani svolgerà le visite mediche prima della firma con il club giallorosso. Un rinforzo importante di cui il direttore sportivo Pasquale Foggia ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ha una presenza fisica importante, lo seguivo da oltre un anno. Non potevo rendere noto l’interesse che avevamo nei suoi confronti perché siamo una piccola realtà e correvo il rischio di bruciare la trattativa dando modo a club più blasonati di soffiarcelo”. Foggia all’emittente ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ ormai soltanto questione di dettagli, pura logistica, poi Adolfosarà ufficialmente un nuovo giocatore del Benevento. L’attaccante argentino è atterrato poco prima di mezzogiorno in, si è sottoposto al tampone che ne ha accertato la negatività al covid esvolgerà lemediche prima della firma con il club giallorosso. Un rinforzo importante di cui il direttore sportivo Pasqualeha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ha una presenza fisica importante, lo seguivo da oltre un anno. Non potevo rendere noto l’interesse che avevamo nei suoi confronti perché siamo una piccola realtà e correvo il rischio di bruciare la trattativa dando modo a club più blasonati di soffiarcelo”.all’emittente ...

