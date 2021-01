Fuori dal coro, Al Bano: ‘Vaccino Covid? Non c’è da fidarsi’: la risposta spiazza il conduttore (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al Bano Carrisi e il vaccino: cos’ha detto a Fuori dal coro Su Rete 4, il martedì sera è dedicato all’approfondimento di Mario Giordano con “Fuori dal coro”: tra gli ospiti dell’ultima puntata anche Al Bano Carrisi chiamato in trasmissione a parlare della situazione sanitaria ed economica legata al Covid. Il cantante di Cellino compirà il prossimo 20 maggio 78 anni ed è dunque tra i soggetti più a rischio coronavirus, ma come la pensa sul vaccino? A sorpresa l’artista e imprenditore pugliese ha lasciato quasi senza parole il conduttore e giornalista palesando un certo scetticismo in merito alla campagna vaccinazioni. LEGGI ANCHE: — coronavirus, la scienziata svela cosa farà presto il virus: ‘E’ l’unico modo che ha di ... Leggi su funweek (Di mercoledì 27 gennaio 2021) AlCarrisi e il vaccino: cos’ha detto adalSu Rete 4, il martedì sera è dedicato all’approfondimento di Mario Giordano con “dal”: tra gli ospiti dell’ultima puntata anche AlCarrisi chiamato in trasmissione a parlare della situazione sanitaria ed economica legata al. Il cantante di Cellino compirà il prossimo 20 maggio 78 anni ed è dunque tra i soggetti più a rischionavirus, ma come la pensa sul vaccino? A sorpresa l’artista e imprenditore pugliese ha lasciato quasi senza parole ile giornalista palesando un certo scetticismo in merito alla campagna vaccinazioni. LEGGI ANCHE: —navirus, la scienziata svela cosa farà presto il virus: ‘E’ l’unico modo che ha di ...

dchinellato : ?? ?? ?? ?? ?? Parigi ?? novembre 2017 #KobeBryant Quando riascolto queste parole, sembra ancora più incredibile. Pe… - oss_romano : #26gennaio Nel cortile che trasforma le voci in verità. Madri, padri e caccia a chi resta fuori dal coro nell’ultim… - Sport_Mediaset : #InterMilan, scintille #Lukaku #Ibrahimovic: testa a testa, provocazioni e ammonizioni. Finale di primo tempo incan… - edspatronus : @Macheteleggi Classico momento in cui solo uno rideva e non si stava rendendo conto di aver cagato fuori dal vaso,… - ComVentotene : In Parlamento nasce il gruppo degli #europeisti per tirare fuori dal cilindro la maggioranza per il #ConteTer. Chi… -