Fruci | sosterrò le donne artiste e le imprese culturali

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma – “Assumo questo incarico con infinito amore per la mia citta’ e accolgo questo impegno con grande responsabilita’ e senso civico. Bisogna riportare nel dibattito nazionale il tema della cultura come bene essenziale. Lavorero’ per accrescere la centralita’ di Roma nell’immaginario, valorizzando il nostro patrimonio materiale e immateriale”. Cosi’ la neo assessora alla Cultura del Comune di Roma, Lorenza, nel corso del suo primo intervento in aula dopo la sua nomina. “Lavorero’- ha aggiunto- coinvolgendo accademie e universita’, ascoltero’ il tessuto culturale della citta’ e sosterro’ le piccole. E poi sara’ necessario volgere lo sguardo alle periferie e omaggiare l’anima autentica dei nostri vicoli, recuperando la tradizione della cultura romana, ricordando artisti del calibro di Proietti, Magnani e ...