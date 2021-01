Frozen | le figlie di Kristen Bell non possono rivelare che lei è la principessa Anna

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ledie Dax Shepard nonche la loro madre interpreta lain: il padre spiega il perché di questa regola. Il marito di, Dax Shepard, ha ordinato alle lorodi nona nessuno che la madre in realtà è ladel celebre. Il motivo? Non vuole che gli altri bambini siano gelosi e frequentino le suesoltanto per avvicinarsi alla "vera". È innegabile che- Il regno di ghiaccio abbia riscontrato un grande successo tra i bambini e molto probabilmente impazzirebbero se ...