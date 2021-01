Francia, per le autorità senegalesi la studentessa modello scomparsa sarebbe «sana e salva». Il mistero resta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Secondo gli ufficiali senegalesi in Francia, Diary Sow sarebbe «sana e salva». La brillante studentessa senegalese, iscritta al secondo anno della classe preparatoria al facoltoso Lycée Louis-le-Grand di Parigi, era scomparsa nei primi giorni di gennaio al ritorno dal Senegal dove aveva trascorso le vacanze natalizie. Lunedì il Consolato del Senegal in Francia ha dichiarato che la ragazza è in compagnia di Serrigne Mbay Thiam, un ministro senegalese. Ma la studentessa non è ancora stata vista in pubblico e, stando a quanto dichiara suo zio, non ha ancora parlato con la sua famiglia in Senegal. La lettera di spiegazione La scorsa settimana Mbay Thiam aveva pubblicato su Twitter alcuni passaggi della lettera che la ragazza ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Secondo gli ufficialiin, Diary Sow». La brillantesenegalese, iscritta al secondo anno della classe preparatoria al facoltoso Lycée Louis-le-Grand di Parigi, eranei primi giorni di gennaio al ritorno dal Senegal dove aveva trascorso le vacanze natalizie. Lunedì il Consolato del Senegal inha dichiarato che la ragazza è in compagnia di Serrigne Mbay Thiam, un ministro senegalese. Ma lanon è ancora stata vista in pubblico e, stando a quanto dichiara suo zio, non ha ancora parlato con la sua famiglia in Senegal. La lettera di spiegazione La scorsa settimana Mbay Thiam aveva pubblicato su Twitter alcuni passaggi della lettera che la ragazza ...

borghi_claudio : @marco_sampietro Hanno fatto bene. Ma che diamine c'entra il PARLAMENTO EUROPEO con i fatti del 6 Gennaio? Ma vi pa… - romeoagresti : Sondaggio concreto del #Parma nelle ultime ore per #Rugani. Ma il giocatore preferirebbe rimanere in Francia fino a… - fattoquotidiano : È dovuto intervenire Silvio Berlusconi dalla Francia per bloccare le possibili uscite da Forza Italia verso la magg… - roma_paoletta : RT @fabcet: @silviaaaaa28 @senzasinistra Lui vuole far sparire il PD come ha fatto Macron in Francia. Questo è stato il proclama quando è u… - gustatore : @ChristianDelVe5 Li porta tutti Sburro, credo sia per quello, comunque Francia = Africa -