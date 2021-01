Francesca Brambilla, le rivelazioni su Higuain: “È ossessivo-compulsivo” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo la rivelazione di Manuela Ferrera sul fatto che a Gonzalo Higuain piacerebbero “le zozze”, nell’ultima puntata di Tiki Taka con Piero Chiambretti si è tornati a parlare del calciatore argentino. A raccontare altri dettagli privati è stata questa volta Francesca Brambilla, la “Bona Sorte” di Avanti un altro, che ha detto di esser stata a lungo corteggiata con insistenza dall’ex attaccante di Napoli, Milan e Juventus. “Higuain è ossessivo-compulsivo. Se tu lo blocchi, ti scrive messaggi con un altro numero dopo due minuti. È da un anno che non mi scrive più, quando era in Italia mi chiamava”, ha dichiarato la ragazza, precisando di non aver mai ceduto al suo corteggiamento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo la rivelazione di Manuela Ferrera sul fatto che a Gonzalopiacerebbero “le zozze”, nell’ultima puntata di Tiki Taka con Piero Chiambretti si è tornati a parlare del calciatore argentino. A raccontare altri dettagli privati è stata questa volta, la “Bona Sorte” di Avanti un altro, che ha detto di esser stata a lungo corteggiata con insistenza dall’ex attaccante di Napoli, Milan e Juventus. “. Se tu lo blocchi, ti scrive messaggi con un altro numero dopo due minuti. È da un anno che non mi scrive più, quando era in Italia mi chiamava”, ha dichiarato la ragazza, precisando di non aver mai ceduto al suo corteggiamento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

