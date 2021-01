Foto di Tenebre e Ossa su Netflix, la serie dalla trilogia di Leigh Bardugo con Ben Barnes (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Buone notizie per Tenebre e Ossa su Netflix. La trilogia di Leigh Bardugo prende finalmente forma in un adattamento live action che arriverà sulla piattaforma il prossimo aprile. Per l’occasione, Netflix ha svelato le prime immagini della serie tv, oltre a confermare la data di debutto. La storia di Tenere e Ossa è ambientata in un mondo fantastico, diviso in due da un’enorme barriera di oscurità perpetua. In questo mondo, esistono creature innaturali che si nutrono di carne umana. Protagonista è una giovane soldatessa di nome Alina Starkov che scopre un potere che potrebbe finalmente liberare il suo paese da queste minacce. Ma mentre lotta per affinare le proprie capacità, forze pericolose complottano contro di lei. Malviventi, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Buone notizie persu. Ladiprende finalmente forma in un adattamento live action che arriverà sulla piattaforma il prossimo aprile. Per l’occasione,ha svelato le prime immagini dellatv, oltre a confermare la data di debutto. La storia di Tenere eè ambientata in un mondo fantastico, diviso in due da un’enorme barriera di oscurità perpetua. In questo mondo, esistono creature innaturali che si nutrono di carne umana. Protagonista è una giovane soldatessa di nome Alina Starkov che scopre un potere che potrebbe finalmente liberare il suo paese da queste minacce. Ma mentre lotta per affinare le proprie capacità, forze pericolose complottano contro di lei. Malviventi, ...

