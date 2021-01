Focus sugli ETF 27 gennaio 2021 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – I migliori della settimana sono l’ETF di Amundi, che punta a replicare l’andamento in euro dell’indice NASDAQ-100, e l’ETF emesso da Lyxor, che punta sulle principali azioni appartenenti al settore delle telecomunicazioni. Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l’ETF di Lyxor, che seleziona le società statunitensi large cap del settore finanziario, e l’ETF di Lyxor, che rappresenta le principali società che operano nel settore energetico. Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l’ETF controllato da Ishares, che punta a replicare le performance di un indice composto dalle 100 maggiori società del Regno Unito, e l’ETF gestito da Deutsche Bank, concepito per rappresentare il rendimento di una serie obbligazioni in dollari USA, emesse da governi o banche centrali di Paesi dei mercati emergenti. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – I migliori della settimana sono l’ETF di Amundi, che punta a replicare l’andamento in euro dell’indice NASDAQ-100, e l’ETF emesso da Lyxor, che punta sulle principali azioni appartenenti al settore delle telecomunicazioni. Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l’ETF di Lyxor, che seleziona le società statunitensi large cap del settore finanziario, e l’ETF di Lyxor, che rappresenta le principali società che operano nel settore energetico. Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l’ETF controllato da Ishares, che punta a replicare le performance di un indice composto dalle 100 maggiori società del Regno Unito, e l’ETF gestito da Deutsche Bank, concepito per rappresentare il rendimento di una serie obbligazioni in dollari USA, emesse da governi o banche centrali di Paesi dei mercati emergenti. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per ...

Ferpi2puntozero : Terzo appuntamento, giovedì 28/01, con le 'Conversazioni sugli SDGs: a che punto siamo nell'agenda 2030?”, ciclo pr… - lyrical_hermit : RT @escapethecors3t: immaginate criticare la scelta di Keira Knightley ed urlare al sessismo. come al solito spostate sempre il focus sugli… - CasaDiZenzero : RT @escapethecors3t: immaginate criticare la scelta di Keira Knightley ed urlare al sessismo. come al solito spostate sempre il focus sugli… - quinacridone_mt : RT @escapethecors3t: immaginate criticare la scelta di Keira Knightley ed urlare al sessismo. come al solito spostate sempre il focus sugli… - radtenet : RT @escapethecors3t: immaginate criticare la scelta di Keira Knightley ed urlare al sessismo. come al solito spostate sempre il focus sugli… -

Ultime Notizie dalla rete : Focus sugli Focus sugli scritti di Primo Levi: incontro con il prof Bucciantini il Resto del Carlino UBS, cresce la fiducia degli investitori: forti aspettative sugli investimenti green

Gli investitori di tutto il mondo sono sempre più ottimisti circa le prospettive economiche del proprio paese e per quanto riguarda i ...

Accordo Ue-Cina sugli investimenti: i dettagli

Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno. Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali pe ...

Gli investitori di tutto il mondo sono sempre più ottimisti circa le prospettive economiche del proprio paese e per quanto riguarda i ...Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno. Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali pe ...