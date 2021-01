FMI | pericoli finanziari sotto controllo | attenzione al rischio di correzione dei mercati

Ultime Notizie dalla rete : FMI pericoli

Il Messaggero

Alla crisi pandemica fino ad ora non ha fatto seguito quella finanziaria, ma l'istituzione di Washington ha invitato a interventi sulla vulnerabilità del mercato.Roma, 27 gen. -(Adnkronos) - "Sebbene per ora non vi siano alternative"agli interventi di sostegno in materia di politica monetaria, "vi sono legittime preoccupazioni" per un mercato "esuberante" e in ...