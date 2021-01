Fiorentina, dopo Kokorin c’è Malcuit: visite in corso – FOTO (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Kevin Malcuit sta per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Sarà il sostituto di Pol Lirola, operazione in prestito secco con il Napoli dopo aver ufficializzato l’acquisto di Aleksandr Kokorin dallo Spartak Mosca, la Fiorentina si prepara a chiudere un colpo in difesa. Kevin Malcuit, infatti, è arrivato a Firenze per sostenere le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai viola sino al termine della stagione. Operazione in prestito secco con alcuni bonus legati alle presenze. ? @KevzRose è a Firenze ??#ForzaViola ? #Fiorentina pic.twitter.com/6ZLE6raL8T — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) January 27, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Kevinsta per diventare un nuovo giocatore della. Sarà il sostituto di Pol Lirola, operazione in prestito secco con il Napoliaver ufficializzato l’acquisto di Aleksandrdallo Spartak Mosca, lasi prepara a chiudere un colpo in difesa. Kevin, infatti, è arrivato a Firenze per sostenere lemediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai viola sino al termine della stagione. Operazione in prestito secco con alcuni bonus legati alle presenze. ? @KevzRose è a Firenze ??#ForzaViola ? #pic.twitter.com/6ZLE6raL8T — ACF(@acf) January 27, 2021 Leggi su Calcionews24.com

