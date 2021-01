Fiorentina | Commisso avverte il Torino | «Ho detto ai miei di giocare forte»

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Rocco, presidente della, lancia un messaggio alin vista della prossima gara di Serie A. Le sue parole Rocco, presidente della, ha parlato ai microfoni ufficiali del club lanciando un monito al, prossimo avversario in Serie A. Le sue parole. «Ho visto molto bene i ragazzi, li ho caricati sempre scherzando e con leggerenza. Sono un bel gruppo e spero che si possa fare una bella partita come abbiamo fatto contro il Crotone. Ai ragazzi hoche si deve». Leggi su Calcionews24.com

FIRENZE - Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, anche oggi presente a bordocampo durante l'allenamento, ha parlato ai canali ufficiali del club viola in ottica Torino, avversario della ...L'esterno di difesa si è presentato ai suoi nuovi tifosi ed è pronto a mettersi in gioco con la squadra allenata da Cesare Prandelli in Serie A.