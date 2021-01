Fiorentina, Callejon già ai saluti? Le ultime sullo spagnolo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Josè Maria Callejon non ha avuto l’impatto sperato con la Fiorentina: ecco le ultime sull’esterno spagnolo che potrebbe lasciare i viola Josè Maria Callejon non ha avuto l’impatto sperato nella sua esperienza alla Fiorentina: il momento difficile, con il cambio in panchina, non è stato mediato dalle prestazioni dello spagnolo. Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino, la Fiorentina starebbe pensando al divorzio per giugno: lo stipendio oneroso dello spagnolo ex Napoli (2,2 milioni a stagione) potrebbe incidere nella decisione della società. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Josè Marianon ha avuto l’impatto sperato con la: ecco lesull’esternoche potrebbe lasciare i viola Josè Marianon ha avuto l’impatto sperato nella sua esperienza alla: il momento difficile, con il cambio in panchina, non è stato mediato dalle prestazioni dello. Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino, lastarebbe pensando al divorzio per giugno: lo stipendio oneroso delloex Napoli (2,2 milioni a stagione) potrebbe incidere nella decisione della società. Leggi su Calcionews24.com

