Fincantieri-Stx, dopo l’ultima proroga concessa da Parigi nozze a rischio se non si chiude entro il 31. Ecco cosa c’è in ballo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per dirla con le parole del presidente di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, “l’orologio scorre”. Non solo nei rapporti fra la francese Vivendi, Tim e Mediaset, ma anche in quelli fra Fincantieri e i cantieri navali Chantiers de l’Atlantique, ex Stx, di cui è primo azionista lo Stato francese. entro fine mese, infatti, il gruppo italiano dovrebbe concludere l’acquisizione dei Chantiers de l’Atlantique che è in ballo ormai dall’aprile 2017. In alternativa, l’accordo decadrà. Salvo naturalmente nuovi slittamenti. Con il governo dimissionario, la situazione si complica. Tanto più che Bruxelles sembra aver perso la pazienza: “Spetta alle parti, Italia e Francia, decidere cosa fare”, ha detto martedì la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. “Abbiamo inviato ormai da tempo una serie di domande per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per dirla con le parole del presidente di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, “l’orologio scorre”. Non solo nei rapporti fra la francese Vivendi, Tim e Mediaset, ma anche in quelli frae i cantieri navali Chantiers de l’Atlantique, ex Stx, di cui è primo azionista lo Stato francese.fine mese, infatti, il gruppo italiano dovrebbe concludere l’acquisizione dei Chantiers de l’Atlantique che è inormai dall’aprile 2017. In alternativa, l’accordo decadrà. Salvo naturalmente nuovi slittamenti. Con il governo dimissionario, la situazione si complica. Tanto più che Bruxelles sembra aver perso la pazienza: “Spetta alle parti, Italia e Francia, deciderefare”, ha detto martedì la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. “Abbiamo inviato ormai da tempo una serie di domande per ...

