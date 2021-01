Finanza | Io Investo consolida crescita e cerca 70 professionisti da inserire nel 2021

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Continua a crescere Io, la società di informazione finanziaria indipendente nata a settembre del 2020 e con sede ad Almenno San Salvatore (BG). Guidata da Alessandro Moretti e Danilo Zanni, Ioha inserito 7 nuoviin questi mesi e punta a selezionarne circa 70 entro dicembre. “Il mercato - commentano i due soci fondatori - ci conferma ogni giorno la bontà del nostro progetto. In Italia, solo il 37% della popolazione è finanziariamente alfabetizzato. Siamo penultimi in Europa, questi numeri sono inaccettabili, in primis per gli italiani che iniziano a capire che il mondo finanziario ha troppo spesso approfittato di questa mancanza di basi per vendere investimenti non vantaggiosi, se non addirittura, come la cronaca ci ha insegnato, truffaldini". ...