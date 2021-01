“Film per over 7” furia Salvini contro Disney+ ma fa un’altra gaffe – FOTO (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Di qualche giorno fa la decisione di Disney+ di “etichettare” alcuni Film in catalogo. Pellicole storiche e classici per bambini “rivolti” agli over 7 per tematiche particolari. Salvini ci costruisce… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Di qualche giorno fa la decisione didi “etichettare” alcuniin catalogo. Pellicole storiche e classici per bambini “rivolti” agli7 per tematiche particolari.ci costruisce… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Fontana3Lorenzo : Dumbo, Peter Pan e gli Aristogatti sono film da bollino rosso per i minori di 7 anni, in quanto contengono stereoti… - LaStampa : Caso Lombardia Film Commission e presunti fondi neri per la Lega: rogatoria in Svizzera conferma ipotesi del pm - GiulioBase : Film per la #GiornataDellaMemoria, in esclusiva da oggi su @RaiPlay «Un cielo stellato sopra il Ghetto di Roma»… - _xhexlove : Ho aperto un group chat per scambiare le photocards e le film photos del winter package se qualcuno vuole aderire m… - MaxiSironi : RT @disinformatico: Domanda per gli storici del cinema: in Italia è mai esistito un obbligo legale di tradurre i titoli dei film? -

Ultime Notizie dalla rete : Film per Giorno della Memoria, i 20 film per non dimenticare - Film ANSA Nuova Europa Giorno della Memoria: film e documentari inediti in Tv e il teatro in Radio

I palinsesti televisivi e radiofonici del 27 gennaio, Giorno della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah, si riempiono di appuntamenti ...

Wonka, nel novità sul film

Wonka è il film comedy e di avventura in fase di produzione. La storia è del giovane Willy Wonka, un eclettico fabbricante di cioccolato: si vedrà come abbia incontrato gli Oompa-Loompas - minuscoli o ...

I palinsesti televisivi e radiofonici del 27 gennaio, Giorno della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah, si riempiono di appuntamenti ...Wonka è il film comedy e di avventura in fase di produzione. La storia è del giovane Willy Wonka, un eclettico fabbricante di cioccolato: si vedrà come abbia incontrato gli Oompa-Loompas - minuscoli o ...