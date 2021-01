Fifa 21 Patch 1.12 – Title Update 9 – nuovo aggiornamento disponibile! (Di mercoledì 27 gennaio 2021) EA Sports ha annunciato il 27 gennaio l’arrivo su PC di un nuovo aggiornamento, Title Update 9 per Fifa 21, che successivamente sarà disponibile anche su PS4/PS5 ed Xbox (sia One che Series X/S) ( come Patch 1.12 ) Da segnalare che il 1° ottobre EA Sports ha annunciato di aver messo a disposizione uno L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di mercoledì 27 gennaio 2021) EA Sports ha annunciato il 27 gennaio l’arrivo su PC di un9 per21, che successivamente sarà disponibile anche su PS4/PS5 ed Xbox (sia One che Series X/S) ( come1.12 ) Da segnalare che il 1° ottobre EA Sports ha annunciato di aver messo a disposizione uno L'articolo proviene da FUT Universe.

Il nuovo pacchetto gratuito di Fifa 21 Ultimate Team è disponibile su Twitch Prime, il servizio dedicato agli utenti appassionati dell'universo gaming. Potrà essere riscattato dagli abbonati insieme a ...

L'ultimo aggiornamento di FIFA 21 è stato salutato con un po' di timore da parte della community di appassionati. Le ...

