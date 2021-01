Fibrillazione atriale: sintomi, prevenzione e rischi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per riconoscere la Fibrillazione atriale, posto che la diagnosi deve essere sempre fatta dal medico, possiamo fare attenzione ai segnali che ci arrivano dal cuore. Misurare le pulsazioni La cosa più semplice è imparare a seguire le pulsazioni, ovvero la frequenza cardiaca. Appena svegli mettete l’indice e il medio della mano sul polso dell’altro braccio rivolto verso l’alto. Per 30 secondi monitorate quanti avviene e magari ripetete l’operazione nel pomeriggio. Le pulsazioni dovrebbero essere tutte uguali, quindi se percepite che cambiano d’intensità e non sono regolari, cominciate a pensarci. Poi se vi accorgete che si superano i 100 battiti al minuto, parlatene con il vostro medico. Ovviamente si parla di pulsazioni a riposo. rischi Questa semplice misurazione diventa una sorta di raccomandazione che può salvare non soltanto il cuore ... Leggi su dilei (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per riconoscere la, posto che la diagnosi deve essere sempre fatta dal medico, possiamo fare attenzione ai segnali che ci arrivano dal cuore. Misurare le pulsazioni La cosa più semplice è imparare a seguire le pulsazioni, ovvero la frequenza cardiaca. Appena svegli mettete l’indice e il medio della mano sul polso dell’altro braccio rivolto verso l’alto. Per 30 secondi monitorate quanti avviene e magari ripetete l’operazione nel pomeriggio. Le pulsazioni dovrebbero essere tutte uguali, quindi se percepite che cambiano d’intensità e non sono regolari, cominciate a pensarci. Poi se vi accorgete che si superano i 100 battiti al minuto, parlatene con il vostro medico. Ovviamente si parla di pulsazioni a riposo.Questa semplice misurazione diventa una sorta di raccomandazione che può salvare non soltanto il cuore ...

Controllo da remoto, o se volete, ‘a distanza’ per i grossetani ai quali è stato impiantato un pace-maker o un mini defibrillatore. Il team della Cardiologia grossetana, diretta dal dottor Ugo Limbrun ...

Monitoraggio del battito cardiaco per individuare la fibrillazione atriale L’altra grande novità introdotta dall’arrivo dell’app è il monitoraggio costante del battito cardiaco.

Controllo da remoto, o se volete, 'a distanza' per i grossetani ai quali è stato impiantato un pace-maker o un mini defibrillatore. Il team della Cardiologia grossetana, diretta dal dottor Ugo Limbrun ...

Monitoraggio del battito cardiaco per individuare la fibrillazione atriale L'altra grande novità introdotta dall'arrivo dell'app è il monitoraggio costante del battito cardiaco.