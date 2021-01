Ferrari, primo giorno alla guida della Rossa per Sainz (VIDEO) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Buongiorno così! Benvenuto Carlos". Sono queste le parole della Ferrari su Instagram per accogliere Carlos Sainz alle prese con i primi passi alla guida della nuova monoposto della Rossa.caption id="attachment 1085581" align="alignnone" width="1024" Ferrari Sainz (Instagram Ferrari)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Buoncosì! Benvenuto Carlos". Sono queste le parolesu Instagram per accogliere Carlosalle prese con i primi passinuova monoposto.caption id="attachment 1085581" align="alignnone" width="1024"(Instagram)/caption ITA Sport Press.

SkySportF1 : ? “Primo giorno in ufficio” ?? @Charles_Leclerc torna al volante della Ferrari ?? Per qualche giro a Fiorano ?… - ItaSportPress : Ferrari, primo giorno alla guida della Rossa per Sainz (VIDEO) - - GiovanniMeneguz : RT @mara_sangiorgio: Ore 9.30 primo giro di @Carlossainz55 con la Ferrari a Fiorano @SkySportF1 #f1 #skymotori - edizionislam : Il primo record book non ufficiale della #Ferrari in #Formula1 - kazuyaegawa1022 : RT @mara_sangiorgio: Ore 9.30 primo giro di @Carlossainz55 con la Ferrari a Fiorano @SkySportF1 #f1 #skymotori -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari primo Shoah: da Primo Levi a post testimonianza in libro di Ferrari Agenzia ANSA