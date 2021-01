Ferrari, Carlos Sainz in pista a Fiorano. Il debutto dello spagnolo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Maranello , 27 gennaio 2021 - Carlos Sainz oggi è sceso in pista per la prima volta alla guida di una Ferrari di Formula 1. Lo spagnolo ha dato il via così alla sua stagione con le Rosse. A Fiorano ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Maranello , 27 gennaio 2021 -oggi è sceso inper la prima volta alla guida di unadi Formula 1. Loha dato il via così alla sua stagione con le Rosse. A...

SkySportF1 : ?? I primi giri di Carlos Sainz al volante della Ferrari ?? @mara_sangiorgio #SkyMotori #F1 #Formula1… - Giuli4_nogood : Mi fanno male gli occhi da tutte le foto di Carlos in ferrari, non so quando supererò/mi abituerò a tutto ciò..... - Adropof_Blue : RT @Gianludale27: Carlos Sainz in pista a Fiorano con la SF71H nei suoi primi chilometri da pilota Ferrari #F1 - GigioFigio : RT @SkySportF1: ?? I primi giri di Carlos Sainz al volante della Ferrari ?? @mara_sangiorgio #SkyMotori #F1 #Formula1 @ScuderiaFerrari htt… - appharel : RT @Gianludale27: Carlos Sainz in pista a Fiorano con la SF71H nei suoi primi chilometri da pilota Ferrari #F1 -