Fedez, reazione al video con l’ex Giulia Valentina: c’è anche Chiara Ferragni “Momento cringe” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Fedez, grande fan di Twitch, durante una live ha visto un video insieme a Chiara Ferragni con protagonista la sua ex fidanzata Giulia Valentina. Nemmeno a dirlo, la clip “incriminata” è diventata virale dopo pochissimo tempo anche per via della reazione della bionda imprenditrice digitale. Fedez e Chiara Ferragni guardano un video con protagonista Giulia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 27 gennaio 2021), grande fan di Twitch, durante una live ha visto uninsieme acon protagonista la sua ex fidanzata. Nemmeno a dirlo, la clip “incriminata” è diventata virale dopo pochissimo tempoper via delladella bionda imprenditrice digitale.guardano uncon protagonista... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : #Fedez, reazione al video con l’ex Giulia Valentina: c’è anche Chiara Ferragni “Momento cringe” - Novella_2000 : Fedez guarda e commenta in live un video sulla storia della sua vita (in cui appare anche l'ex Giulia Valentina): l… - disagio_tv : La reazione di Fedez a un video con la sua ex ?? - semedisesamo : Fedez che si lamenta che sua suocera aggiunge una reazione a ogni sua storia e Chiara che lo costringe a mettere li… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez reazione Fedez, reazione al video con l’ex Giulia Valentina: c’è anche Chiara Ferragni “Momento cringe” Blog Tivvù Fedez, reazione al video con l’ex Giulia Valentina: c’è anche Chiara Ferragni “Momento cringe”

Potevamo privarvi di cotanto piacere? Ovviamente no! Il VIDEO con la reazione di Chiara lo trovate in apertura del nostro articolo.

Fedez guarda un video con Chiara Ferragni e compare la sua ex (VIDEO)

Fedez fa una reaction a un video sulla storia della sua vita con Chiara Ferragni e spunta una sua ex. Ecco come ha reagito la moglie.

Potevamo privarvi di cotanto piacere? Ovviamente no! Il VIDEO con la reazione di Chiara lo trovate in apertura del nostro articolo.Fedez fa una reaction a un video sulla storia della sua vita con Chiara Ferragni e spunta una sua ex. Ecco come ha reagito la moglie.