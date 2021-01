Federica Sciarelli | quell’enorme ematoma sul suo viso ha creato il panico

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.qualche temo fa si era presentata in diretta tv a Chi L’Ha Visto con un enormesul: si è pensato al peggio. E’ stata da sempre un vero e proprio punto di riferimento del servizio pubblico in casa Rai, una grande giornalista che ha da sempre parlato di tantissimi casi di

Ultime Notizie dalla rete : Federica Sciarelli

Chi l’ha Visto? oggi, 27 gennaio, torna su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose: tutte le anticipazioni sulla puntata ...Mercoledì 27 gennaio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 proseguono i match di Coppa Italia mentre su Rai 2 esordisce il docu-reality La Caserma. La 3ª puntata di Made in Italy andrà in onda ...