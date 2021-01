F1, una nuova McLaren per il ritorno Mercedes (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tra le tante novità in pista nel 2021, quella che più incuriosisce è sicuramente il ritorno del binomio McLaren-Mercedes. La scuderia di Woking farà un tuffo nel passato per provare a tronare a competere per quella vetta che da troppo tempo manca. Il direttore della produzione McLaren, Piers Thynne, ha spiegato che la vettura che scenderà in pista nel 2021 sarà quasi del tutto nuova; dovendo infatti montare una power unit Mercedes, la McLaren ha ottenuto una deroga dalla FIA per adattare la propria monoposto di F1. F1, McLaren e Mercedes di nuovo insieme La futura MCL35M sarà una monoposto del tutto nuova, a differenza delle altre che scenderanno in pista; il cambio di power unit da Renault a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tra le tante novità in pista nel 2021, quella che più incuriosisce è sicuramente ildel binomio. La scuderia di Woking farà un tuffo nel passato per provare a tronare a competere per quella vetta che da troppo tempo manca. Il direttore della produzione, Piers Thynne, ha spiegato che la vettura che scenderà in pista nel 2021 sarà quasi del tutto; dovendo infatti montare una power unit, laha ottenuto una deroga dalla FIA per adattare la propria monoposto di F1. F1,di nuovo insieme La futura MCL35M sarà una monoposto del tutto, a differenza delle altre che scenderanno in pista; il cambio di power unit da Renault a ...

sbonaccini : Al mare in bicicletta! Una nuova ciclabile collegherà Castrocaro al Lido di Dante in Romagna. Un progetto green che… - CarloCalenda : Ieri bel confronto con il vicepresidente @TimmermansEU sulla nuova politica industriale europea. Partendo dal rappo… - ilpost : L’Estonia ha una nuova prima ministra, per la prima volta - tatapa111 : È una nuova ship? - rimini1907 : RT @GliAutogol: Possiamo dire di aver conosciuto una persona umile oltremisura, che vedeva il calcio proprio come noi volevamo mostrarlo, c… -

Ultime Notizie dalla rete : una nuova Stash, una nuova ripartenza per The Kolors Agenzia ANSA Coronavirus: la Confederazione assume i costi dei test sulle persone senza sintomi e adatta le regole sulla quarantena

Berna, 27.01.2021 - Nella seduta del 27 gennaio 2021, il Consiglio federale ha preso diverse decisioni per far fronte alla pandemia e contenerne la diffusione. Per proteggere meglio le persone partico ...

Cresce il numero di persone in fuga dalle crisi subsahariane e UNHCR chiede una risposta più efficace lungo la rotta del Mediterraneo

È necessario che la comunità internazionale faccia di più per salvare le vite dei rifugiati che percorrono rotte pericolose verso il Mediterraneo.

Berna, 27.01.2021 - Nella seduta del 27 gennaio 2021, il Consiglio federale ha preso diverse decisioni per far fronte alla pandemia e contenerne la diffusione. Per proteggere meglio le persone partico ...È necessario che la comunità internazionale faccia di più per salvare le vite dei rifugiati che percorrono rotte pericolose verso il Mediterraneo.