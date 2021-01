Ex Tribunale | tredici consiglieri scrivono al sindaco | “Vincolo per uso solo pubblico”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Una seduta del consiglio comunale per approvare una delibera che vincoli ad un uso esclusivamentela destinazione dell’exdi Salerno. È quanto chiedono in un’istanza icomunaliLambiase, Gallo, G. Ventura, Scannapieco, Fiore, Santoro D., Mazzeo, Celano, Russomando, Naddeo, Pessolano, D’Alessio e Stasi che hanno presentato aldel Comune di Salerno, al Presidente del Consiglio comunale ed al Segretario generale dell’Ente una formale istanza, affinché nei termini previsti di legge si provveda a convocare il Consiglio comunale in seduta ordinaria. All’ordine del giorno: relazione alla destinazione dell’edificio dell’ex Palazzo di Giustizia di Salerno in C.so Garibaldi, oggi parzialmente adibito ad ufficio del ...