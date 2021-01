Europeisti Maie – Centro Democratico: chi c’è dentro il gruppo “di Conte” e quanti voti mancano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ieri è nato al Senato il nuovo gruppo Europeisti Maie – Centro Democratico , “l’entità” di cui ieri parlava Gregorio De Falco e che sostiene Giuseppe Conte. In questo momento conta dieci senatori, non sufficienti per garantire la maggioranza a un governo Conte in Senato. Di otto di loro si conosce il nome: ” Ricardo Merlo, Saverio De Bonis, Adriano Cario, Maurizio Buccarella e Raffaele Fantetti (presidente dell’Associazione Italia 23) e dei due ex azzurri Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin. Ultimo arrivato è l’ex pentastellato Gregorio De Falco, che porterà in dote il simbolo ‘Cd’ ‘prestato’ da Tabacci” scrive AdnKronos che riporta anche l’indiscrezione secondo cui Sandra Lonardo, Lady Mastella, non sarebbe della partita. Quindi Conte non ha la ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ieri è nato al Senato il nuovo, “l’entità” di cui ieri parlava Gregorio De Falco e che sostiene Giuseppe. In questo momento conta dieci senatori, non sufficienti per garantire la maggioranza a un governoin Senato. Di otto di loro si conosce il nome: ” Ricardo Merlo, Saverio De Bonis, Adriano Cario, Maurizio Buccarella e Raffaele Fantetti (presidente dell’Associazione Italia 23) e dei due ex azzurri Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin. Ultimo arrivato è l’ex pentastellato Gregorio De Falco, che porterà in dote il simbolo ‘Cd’ ‘prestato’ da Tabacci” scrive AdnKronos che riporta anche l’indiscrezione secondo cui Sandra Lonardo, Lady Mastella, non sarebbe della partita. Quindinon ha la ...

