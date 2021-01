Etilika | boom dell’enoteca online | la campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Covid ha messo in ginocchio il settore del Food&Beverage: le perdite a causa delle ripetute restrizioni sono state imponenti. Anche il mercato del vino è stato colpito da un netto calo delle vendite durante la pandemia, ma la buona notizia è che, in parte, questa contrazione “fisica” è stata controbilanciata dalle vendite. La crisi Covid è arrivata in un contesto di appesantimento delle giacenze causata dalla supervendemmia del 2018. Ma il wine market è riuscito a reagire alla crisi innescata dal Covid grazie alla grande distribuzione e alle vendite. Come sono andate le vendite di vino nell’anno della pandemia Secondo quanto rilevato da una ricerca realizzata da IRI per Vinitaly, “le vendite di vino nella grande distribuzione sono aumentate nel 2020 del 6,9% a valore e del 5,3% a volume rispetto all’anno precedente. La crescita, ...