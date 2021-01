Estonia, Kaja Kallas è la prima donna premier (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'europeista 43enne Kaja Kallas è la prima donna premier dell'Estonia. Lunedì il parlamento ha dato via libero al suo governo di coalizione, che ha prestato giuramento martedì. Kallas va dunque a unirsi alla ormai più lunga lista di donne leader nei Paesi del Nord Europa: sono donne i capi di governo della vicina Lituania, della Norvegia, della Finlandia, dell'Islanda, della Danimarca, della Germania.Chi è Kaja Kallas - Kallas, avvocato, ex parlamentare europeo e leader del Partito riformista, èfiglia d'arte: suo padre è l'ex primo ministro Siim Kallas, che è stato anche commissario europeo con Barroso. Kallas governerà in coalizione con il Partito di Centro del primo ministro uscente ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'europeista 43enneè ladell'. Lunedì il parlamento ha dato via libero al suo governo di coalizione, che ha prestato giuramento martedì.va dunque a unirsi alla ormai più lunga lista di donne leader nei Paesi del Nord Europa: sono donne i capi di governo della vicina Lituania, della Norvegia, della Finlandia, dell'Islanda, della Danimarca, della Germania.Chi è, avvocato, ex parlamentare europeo e leader del Partito riformista, èfiglia d'arte: suo padre è l'ex primo ministro Siim, che è stato anche commissario europeo con Barroso.governerà in coalizione con il Partito di Centro del primo ministro uscente ...

