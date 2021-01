Estonia fa la storia: premier e presidente sono donne. La mappa del potere al femminile in Europa" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'Estonia ha scritto un importante capitolo della sua storia ma anche di quella mondiale. Il Paese sarà governato da due donne: Kaja Kallas , prima premier della repubblica baltica, ha prestato ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'ha scritto un importante capitolo della suama anche di quella mondiale. Il Paese sarà governato da due: Kaja Kallas , primadella repubblica baltica, ha prestato ...

TodayEuropa : #Attualità #Network Estonia fa la storia: premier e presidente sono donne. La mappa del potere al femminile in Euro… - carloemme50 : RT @catlatorre: Kaja Kallas: il suo nome sta facendo la storia. Sarà infatti la prima donna a guidare un esecutivo in Estonia, un paese che… - cinzia_pietro : RT @catlatorre: Kaja Kallas: il suo nome sta facendo la storia. Sarà infatti la prima donna a guidare un esecutivo in Estonia, un paese che… - naomisaffair : RT @catlatorre: Kaja Kallas: il suo nome sta facendo la storia. Sarà infatti la prima donna a guidare un esecutivo in Estonia, un paese che… - lullaby2007 : RT @catlatorre: Kaja Kallas: il suo nome sta facendo la storia. Sarà infatti la prima donna a guidare un esecutivo in Estonia, un paese che… -