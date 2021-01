“Estate 2021 senza spiagge” Covid | la pessima notizia arriva da Andrea Crisanti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Zona rossa, arancione e gialla: avanti con le ‘regioni a colori’ fino a settembre-ottobre, secondo il virologo. “Andremo avanti con le zone fino a che non ci sarà l’impatto del vaccino, quindi verso settembre-ottobre”. Il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia, non lascia molto spazio alla speranza. Sempre secondo il professore, la suddivisone a zone, infatti, potrebbe accompagnarci ancora per molto tempo, almeno fino a settembre o anche ottobre. “La suddivisione in zone ci lascerà in questa situazione intermedia, con questo numero di casi abbastanza elevati accompagnati da una mortalità non indifferente”, ha spiegato il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia, ospite di ‘Un giorno da ...