Esercizi da non fare in palestra (quando riapriranno) o a casa: l'allenamento del collo | video (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un Esercizio alquanto particolare quello eseguito da quest'uomo in palestra. Ha appeso al collo un disco pesante, come se fosse una collana, e muove la testa su e giù. Chissà che muscoli aveva intenzione di allenare... Sperando che non si sia fatto male! Da non ripetere assolutamente in palestra (quando riapriranno) ma neanche a casa. Guarda tutti i video divertenti allenamento palestra Divertente NoneCorsa in palestra finisce male video Finge di pescare mentre usa un attrezzo in palestra None Leggi su panorama (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Uno alquanto particolare quello eseguito da quest'uomo in. Ha appeso alun disco pesante, come se fosse una collana, e muove la testa su e giù. Chissà che muscoli aveva intenzione di allenare... Sperando che non si sia fatto male! Da non ripetere assolutamente in) ma neanche a. Guarda tutti idivertentiDivertente NoneCorsa infinisce maleFinge di pescare mentre usa un attrezzo inNone

mikastomorrow : mi sono appena ricordata che alle 11 ho lezione e non ho ancora fatto gli esercizi che c’erano da fare ora mi sparo - YourSilenceIs : RT @Azzxx2020: Non i soliti esercizi del cazzo... - Mariang47614228 : RT @Giovann30445712: - amdsneedy : stavo facendo la verifica e non sapevo nulla, poi un mio compagno mi ha mandato tutti gli esercizi, sto piangendo ???????????????? - BoysItalian : RT @Azzxx2020: Non i soliti esercizi del cazzo... -

Ultime Notizie dalla rete : Esercizi non Esercizi da non fare in palestra (quando riapriranno) o a casa: l'allenamento del collo | video Panorama Come va la petizione contro il pubblico a Sanremo?

Ci sono attività che hanno visto chiudere i propri battenti senza che potessero essere offerte loro alternative degne di nota: pensiamo ai teatri, ai lavoratori nel mondo della musica (non solo i musi ...

Come evitare la divulgazione dei dati della carta di credito nei casinò online: metodi di pagamento alternativi

In questo quadro, anche in Italia – paese con uno dei minori tassi di utilizzo in Europa per quanto riguarda le carte di credito – il numero di pagamenti elettronici è salito a dismisura. Nel mondo de ...

Ci sono attività che hanno visto chiudere i propri battenti senza che potessero essere offerte loro alternative degne di nota: pensiamo ai teatri, ai lavoratori nel mondo della musica (non solo i musi ...In questo quadro, anche in Italia – paese con uno dei minori tassi di utilizzo in Europa per quanto riguarda le carte di credito – il numero di pagamenti elettronici è salito a dismisura. Nel mondo de ...