Esclusiva | Edera obiettivo concreto della Cremonese

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Simonelascerà probabilmente il Torino nei prossimi giorni. E proprio in queste ultimissime ore è nata una trattativa già entrata nel vivo con la. Un profilo che piace molto a Pecchia con l’apertura del diretto interessato.era stato a lungo un possibile candidato per la Stella Rossa che poi ha virato su Falco in arrivo dal Lecce. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.