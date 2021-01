Energia | cosi Ue | Usa e Cina possono far rete

Leggi su formiche

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’amministrazione Biden il 20 gennaio ha sospeso per 90 giorni un ordine esecutivo di Trump che impediva ad aziende straniere di entrare con investimenti e attività in alcune infrastrutture sensibili come laelettrica. La nuova Casa Bianca vuole inserire il provvedimento all’interno di un più ampio quadro di policy sull’ma non per questo ne sottovaluta le ragioni all’origine. Cioè il rischio di affidare la– o parti di essa – a chi nella più recente National Security Strategy è considerato, con la Russia, una della due “rival powers” statunitensi. “La decarbonizzazione delle economie, obiettivo di Europa,e ora di Usa, passa attraverso l’aumento della penetrazione elettrica negli usi finali, per esempio per alimentare le auto elettriche. E naturalmente l’elettricità a emissioni zero deve ...