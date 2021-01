Emma Corrin guarda avanti dopo Diana in The Crown: “Ho firmato per una sola stagione e mi spiace” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Rivelazione della quarta stagione della serie sulla Corona inglese, Emma Corrin ha dato vita ad una principessa Diana giovanissima, sofferente, fragile ma anche volitiva ed empatica che ha conquistato il pubblico facendo rivivere agli inglesi ma anche al resto del mondo quella favola triste che sarebbe finita in modo tragico. dopo aver interpretato Diana negli anni del fidanzamento con Carlo e del matrimonio contrassegnato da tradimenti e conflitti, la 23enne inglese Emma Corrin lascerà il posto all’australiana Elizabeth Debicki nella prossima stagione della serie di Peter Morgan: sarà l’attrice di Tenet ad interpretare la Diana più matura che andrà incontro al divorzio e a nuovi amori prima di trovare la morte nel ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Rivelazione della quartadella serie sulla Corona inglese,ha dato vita ad una principessagiovanissima, sofferente, fragile ma anche volitiva ed empatica che ha conquistato il pubblico facendo rivivere agli inglesi ma anche al resto del mondo quella favola triste che sarebbe finita in modo tragico.aver interpretatonegli anni del fidanzamento con Carlo e del matrimonio contrassegnato da tradimenti e conflitti, la 23enne ingleselascerà il posto all’australiana Elizabeth Debicki nella prossimadella serie di Peter Morgan: sarà l’attrice di Tenet ad interpretare lapiù matura che andrà incontro al divorzio e a nuovi amori prima di trovare la morte nel ...

