Emanuela Folliero al centro di uno scandalo: l'annuncio sui social preoccupa

La conduttrice televisiva Emanuela Folliero al centro di uno scandalo da social. Quest'ultima si è lasciata andare in un lungo sfogo che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La conduttrice televisiva Emanuela Folliero al centro di uno scandalo da social. Quest'ultima si è lasciata andare in un lungo sfogo ...

L’annuncio più brutto della Folliero "Hackerato il mio account Instagram, sono in ansia per le foto di mio figlio"

"Ciao a tutti, sono stata hackerata. Il mio profilo Instagram è bloccato e derubato dei miei follower. Denuncia fatta alla polizia postale. Il mio account è in mano ai turchi, che possono accedere, co ...

"Ciao a tutti, sono stata hackerata. Il mio profilo Instagram è bloccato e derubato dei miei follower. Denuncia fatta alla polizia postale. Il mio account è in mano ai turchi, che possono accedere, co ...