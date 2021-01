Elliot Page | “Ho chiesto il divorzio da mia moglie”

Leggi su trendit

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)– protagonista di serie tv e film di successo come Umbrella Accademy, Juno, X-Men – era salita alla ribalta della cronaca un paio di mesi fa per aver rivelato al mondo intero, con un lungo e toccante post su Instagram, la sua transessualità, sancendo il cambio di nome da Ellen ad. Ora, un altro cambiamento ha scosso la vita dell’attore: ildallaEmma Portner, nota ballerina canadese ed insegnante di danza contemporanea al Broadway Dance Center di New York. I due erano convolati a nozze nell’estate del 2017 e lo stesso– allora Ellen – si era detto incredulo per poter sposare Emma. Oggi, però, il famoso tabloid statunitense TMZ ha ufficializzato la notizia in eslcusiva:ha ...