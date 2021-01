Elliot Page divorzia dalla moglie Emma Portner

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)ha da pochissimo fatto coming out come persona transgender ma, a quell’annuncio, ne è seguito anche un altro: l’attore ha deciso dire. A detta dell’attore, che vedremo molto presto nella terza stagione di The Umbrella Academy, la decisione del divorzio “è stata molto sofferta”.ha già presentato in tribunale di Manhattan i documenti del divorzio: la coppia era convolata a nozze in gran segreto nel 2018 ma, dopo tre anni d’amore, hanno deciso di prendere strade separate. La rottura, secondo le prime indiscrezioni, risale alla scorsa estate. “Dopo molte riflessioni e attente valutazioni, abbiamo preso la difficile decisione dire in seguito alla ...