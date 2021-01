Ecco perché Conte può finire «bruciato» Il nuovo gruppo al Senato, mancano 7 voti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La strada per un terzo governo Conte è aperta: i nodi Bonafede e Gualtieri. L’alternativa potrebbe passare per Fico e Franceschini a Palazzo Chigi Leggi su corriere (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La strada per un terzo governoè aperta: i nodi Bonafede e Gualtieri. L’alternativa potrebbe passare per Fico e Franceschini a Palazzo Chigi

reportrai3 : Ecco il contratto firmato dalla commissione europea con la compagnia tedesca Curevac per l’acquisto di 225 milioni… - disinformatico : Tragedia su TikTok, torna la tentazione di identificare tutti sui social. Resta una pessima idea. Ecco perché - borghi_claudio : Perché conte non può essere presidente? Tanto per cominciare perché è un MENTITORE MATRICOLATO senza alcun pudore.… - GhiselliViviana : RT @stoinincognito: l’altro giorno la mia amica silvia mi ha raccontato che il suo ragazzo quando lei faceva serata con le amiche e arrivav… - B_R_H_E_D_A : @gioa1206 Ecco perché scriveva in modo incomprensibile -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Ecco perché la chirurgia plastica ha avuto un boom durante il lockdown. Lo chiamano «Zoom face» Corriere della Sera