Ecco il nuovo segno della pace “anti Covid” durante la messa (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il delicato momento pandemico che stiamo attraversando ci ha costretti a rinunciare ad alcune care abitudini della vita quotidiana, come la stretta di mano al momento delle presentazioni, lo scambio dei baci al momento dei saluti, gli abbracci tra non conviventi e tanti altri, come il rito del segno della pace durante la celebrazione eucaristica. Dal 14 febbraio, interverrà in proposito un altro cambiamento che segnerà il ritorno del segno della pace, ma completamente rivisitato nel rispetto dei protocolli sanitari anti Covid. Nei giorni scorsi si è tenuto in videoconferenza il Consiglio Episcopale Permanente dove la Cei (Comunità Episcopale Italiana) si è confrontata sulle possibili alternative ... Leggi su trendit (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il delicato momento pandemico che stiamo attraversando ci ha costretti a rinunciare ad alcune care abitudinivita quotidiana, come la stretta di mano al momento delle presentazioni, lo scambio dei baci al momento dei saluti, gli abbracci tra non conviventi e taltri, come il rito della celebrazione eucaristica. Dal 14 febbraio, interverrà in proposito un altro cambiamento che segnerà il ritorno del, ma completamente rivisitato nel rispetto dei protocolli sanitari. Nei giorni scorsi si è tenuto in videoconferenza il Consiglio Episcopale Permanente dove la Cei (Comunità Episcopale Italiana) si è confrontata sulle possibili alternative ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco nuovo SENATO, ECCO NUOVO GRUPPO EUROPEISTI MAIE CD 9 colonne Dalla maglia di Acerbi difesa, all’approdo nella capitale: ecco chi è Mateo Musacchio

@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Mateo Musacchio è un nuovo giocatore della Lazio. La società capitolina si stava guardando intorno in questa sessione di merc ...

Micron, memoria DRAM il 40% più densa (e meno costosa) con il processo produttivo 1-alpha

Si chiama 1-alpha il processo produttivo con cui Micron intende realizzare le memorie DRAM nel prossimo futuro. Secondo l'azienda, il nuovo processo aumenta la densità del 40% e riduce i consumi del 1 ...

