Eav, un piano straordinario per la riapertura delle scuole superiori in Campania (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Saranno impegnati 67 autobus aggiuntivi nel piano predisposto da Eav dedicato agli studenti in occasione della riapertura in presenza degli istituti superiori. In Campania da lunedì primo febbraio parte il piano predisposto da Eav (Ente Autonomo Volturno) dedicato agli studenti in occasione della riapertura in presenza degli istituti superiori. Verranno impegnati 67 autobus aggiuntivi di Leggi su 2anews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Saranno impegnati 67 autobus aggiuntivi nelpredisposto da Eav dedicato agli studenti in occasione dellain presenza degli istituti. Inda lunedì primo febbraio parte ilpredisposto da Eav (Ente Autonomo Volturno) dedicato agli studenti in occasione dellain presenza degli istituti. Verranno impegnati 67 autobus aggiuntivi di

positanonews : Piano trasporti aggiuntivi per gli studenti: Eav chiede collaborazione ai comuni - zazoomblog : Covid e scuola Eav annuncia piano straordinario dal primo febbraio - #Covid #scuola #annuncia #piano… - rep_napoli : Covid, Eav annuncia un piano straordinario trasporti dal primo febbraio [aggiornamento delle 12:19] - ottopagine : Eav: piano straordinario. Dal 1 febbraio 67 bus in più - ferpress : #EAV: da #1febbraio al via piano dedicato a #studenti per riapertura in presenza delle superiori - Ferpress -