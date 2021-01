Eav, piano straordinario per il rientro a scuola in Campania: saranno impiegati 67 autobus (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da lunedì primo febbraio parte il piano predisposto da Eav (che si occupa del trasporto su scala regionale) dedicato agli studenti in occasione della riapertura in presenza degli istituti superiori. A seguito dell’analisi dei dati inviati dagli istituti scolastici, Eav ha provveduto ad integrare i propri servizi con l’impiego di autobus aggiuntivi, rivolti prevalentemente a soddisfare la platea scolastica della scuola secondaria, per la quale è prevista la didattica in presenza del 50% degli studenti a partire dal 1 febbraio. Il piano operativo predisposto ha come obiettivo la riduzione del rischio di affollamento sulle tratte ferroviarie storicamente interessate dalla mobilità verso gli istituti scolastici e diminuire il transito di viaggiatori nelle stazioni principali. Per il piano ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da lunedì primo febbraio parte ilpredisposto da Eav (che si occupa del trasporto su scala regionale) dedicato agli studenti in occasione della riapertura in presenza degli istituti superiori. A seguito dell’analisi dei dati inviati dagli istituti scolastici, Eav ha provveduto ad integrare i propri servizi con l’impiego diaggiuntivi, rivolti prevalentemente a soddisfare la platea scolastica dellasecondaria, per la quale è prevista la didattica in presenza del 50% degli studenti a partire dal 1 febbraio. Iloperativo predisposto ha come obiettivo la riduzione del rischio di affollamento sulle tratte ferroviarie storicamente interessate dalla mobilità verso gli istituti scolastici e diminuire il transito di viaggiatori nelle stazioni principali. Per il...

zazoomblog : Covid e scuola Eav annuncia piano straordinario dal primo febbraio - #Covid #scuola #annuncia #piano… - rep_napoli : Covid, Eav annuncia un piano straordinario trasporti dal primo febbraio [aggiornamento delle 12:19] - ottopagine : Eav: piano straordinario. Dal 1 febbraio 67 bus in più - ferpress : #EAV: da #1febbraio al via piano dedicato a #studenti per riapertura in presenza delle superiori - Ferpress - EAVofficial : Da lunedì primo febbraio parte il Piano predisposto da Eav dedicato agli studenti in occasione della riapertura in… -

Ultime Notizie dalla rete : Eav piano Eav: piano straordinario. Dal 1 febbraio 67 bus in più Ottopagine Eav, piano straordinario a partire dal mese di febbraio

Da lunedì primo febbraio parte il piano predisposto da Eav dedicato agli studenti in occasione della riapertura in presenza degli istituti superiori. Ad annunciarlo, attraverso una nota, è l'ufficio s ...

Eav, piano straordinario per il rientro a scuola in Campania: saranno impiegati 67 autobus

Da lunedì primo febbraio parte il piano predisposto da Eav (che si occupa del trasporto su scala regionale) dedicato agli studenti in occasione della riapertura in presenza degli istituti superiori. A ...

Da lunedì primo febbraio parte il piano predisposto da Eav dedicato agli studenti in occasione della riapertura in presenza degli istituti superiori. Ad annunciarlo, attraverso una nota, è l'ufficio s ...Da lunedì primo febbraio parte il piano predisposto da Eav (che si occupa del trasporto su scala regionale) dedicato agli studenti in occasione della riapertura in presenza degli istituti superiori. A ...