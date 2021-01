È nudo | spenga tutto Seduta comunale da bollino rosso | tremenda gaffe per questo consigliere Occhio a cosa fa | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Striscia la Notizia dedica un intero servizio a Mimmo Russo. Il tg satirico di Antonio Ricci - nella puntata di martedì 26 gennaio - manda in onda ledeldi Palermo. A spiegare quanto accaduto ripetutamente è Stefania Petyx, sempre in compagnia del suo bassotto. L'uomo da tempo è l'unico a recarsi a Palazzo delle Aquile. Il motivo? Forse i troppi scivoloni. La Petyx infatti ricorda quanto accaduto nei mesi prima. Russo che come tutti i suoi colleghi si collegava da casa inconferenza, ha cambiato idea. Il, in evidente difficoltà con la tecnologia, non solo non si rendeva conto del microfono aperto. "Perché mi avete chiuso il microfono?", chiedeva in una delle sedute virtuali. "Non glielo abbiamo chiuso", replicava un altro mentre un altro collega ancora ...