È morto Michele Fusco, era malato di Covid. Giornalista politico e amante dello sport, fu direttore della prima free-press italiana (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Cronista e amante dello sport, soprattutto del calcio e del “suo” Milan. Poi inviato politico, direttore della prima free-press italiana e infine Giornalista online. Michele Fusco è morto a 66 anni a causa delle complicanze dovute al Covid-19. E tanti amici e colleghi stanno ricordando il Giornalista sui social network. “prima quindici anni di giornalismo sportivo, poi altrettanti come cronista parlamentare, questi ultimi decisamente sufficienti a rimpiangere i primi”, si presentava così Fusco ai lettori del blog de Il Fatto Quotidiano. Negli anni Ottanta fu a capo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Cronista e, soprattutto del calcio e del “suo” Milan. Poi inviatoe infineonline.a 66 anni a causa delle complicanze dovute al-19. E tanti amici e colleghi stanno ricordando ilsui social network. “quindici anni di giornalismoivo, poi altrettanti come cronista parlamentare, questi ultimi decisamente sufficienti a rimpiangere i primi”, si presentava cosìai lettori del blog de Il Fatto Quotidiano. Negli anni Ottanta fu a capo ...

