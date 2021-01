È morta la madre della donna scomparsa a Bolzano con il marito (Di mercoledì 27 gennaio 2021) AGI - È morta a 96 anni la madre di Laura Perselli, la donna di 68 anni scomparsa dalla sera del 4 gennaio scorso assieme al compagno Peter Neumair. La madre della scomparsa era anche la nonna di Benno, 30 anni - unico indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere - e Madè, 26 anni, entrambi figli della coppia. L'anziana, rientrata a casa il 4 gennaio scorso da una lunga degenza in ospedale è deceduta martedì sera a seguito del peggioramento delle condizioni. Proprio quel giorno era stata lei assieme all'altra figlia Carla, l'ultima a vedere in vita Laura. La 96enne era stata tenuta all'oscuro della scomparsa della figlia. Nel frattempo anche oggi sono proseguite le ricerche ... Leggi su agi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) AGI - Èa 96 anni ladi Laura Perselli, ladi 68 annidalla sera del 4 gennaio scorso assieme al compagno Peter Neumair. Laera anche la nonna di Benno, 30 anni - unico indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere - e Madè, 26 anni, entrambi figlicoppia. L'anziana, rientrata a casa il 4 gennaio scorso da una lunga degenza in ospedale è deceduta martedì sera a seguito del peggioramento delle condizioni. Proprio quel giorno era stata lei assieme all'altra figlia Carla, l'ultima a vedere in vita Laura. La 96enne era stata tenuta all'oscurofiglia. Nel frattempo anche oggi sono proseguite le ricerche ...

