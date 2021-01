franzrusso : Dopo l’intervento su #TikTok, imponendo il blocco alla piattaforma a seguito della triste vicenda della bambina di… - Agenzia_Ansa : Garante della privacy dispone il blocco di #TikTok dopo il caso della bimba di Palermo #ANSA - Corriere : TikTok, dopo la bambina morta a Palermo il Garante della privacy dispone il blocco del social - filippo_aletti : RT @Corriere: Social e minori, dopo TikTok il Garante per la privacy apre un fascicolo su Facebook e Instagram - marco_m_ : RT @Corriere: Social e minori, dopo TikTok il Garante per la privacy apre un fascicolo su Facebook e Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo TikTok

Il Garante ha aperto un fascicolo su Facebook e Instagram per conoscere come i due social verificano l'età dell'utente al momento dell'iscrizione.Il Garante per la Privacy ha aperto un nuovo fascicolo su Facebook e Instagram dopo aver imposto il blocco a TikTok ...