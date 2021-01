"Dopo la rissa, negli spogliatoi...". Capito Ibrahimovic? Stefano Pioli vuota il sacco (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un brutto momento per il Milan di Stefano Pioli, che teme che "l'incantesimo" si sia rotto: tre sconfitte nelle ultime quattro partite, ieri sera - martedì 26 gennaio - il ko in Coppa Italia contro l'Inter. In precedenza, lo stop con la Juventus e le "scoppole" prese lo scorso sabato contro l'Atalanta. Insomma, ora i rossoneri non sono sereni come lo erano soltanto pochi giorni fa. Certo, campioni di inverno e certo alle prese con una lunghissima serie di sfortune. Ma tre sconfitte pesano. E a rendere tutto più difficile, ci si è messo pure Zlatan Ibrahimovic, prima protagonista della brutale rissa a suon di insulti durissimi con Romelu Lukaku e poi, nel secondo tempo, espulso per un fallo che poteva evitare (per lui doppio giallo). Un'espulsione, quella dello svedese, che ha stravolto il match: da quel momento, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un brutto momento per il Milan di, che teme che "l'incantesimo" si sia rotto: tre sconfitte nelle ultime quattro partite, ieri sera - martedì 26 gennaio - il ko in Coppa Italia contro l'Inter. In precedenza, lo stop con la Juventus e le "scoppole" prese lo scorso sabato contro l'Atalanta. Insomma, ora i rossoneri non sono sereni come lo erano soltanto pochi giorni fa. Certo, campioni di inverno e certo alle prese con una lunghissima serie di sfortune. Ma tre sconfitte pesano. E a rendere tutto più difficile, ci si è messo pure Zlatan, prima protagonista della brutalea suon di insulti durissimi con Romelu Lukaku e poi, nel secondo tempo, espulso per un fallo che poteva evitare (per lui doppio giallo). Un'espulsione, quella dello svedese, che ha stravolto il match: da quel momento, ...

Zlatan Ibrahimovic si è reso protagonista di una lite con Lukaku durante il derby di Coppa Italia Inter-Milan. Ora il web lo accusa di razzismo.

Un triste scontro tra titani. Il derby di Coppa Italia di ieri sera tra Inter e Milan, vinto al 97' dalla squadra di Conte grazie a una punizione di Eriksen) verrà ...

