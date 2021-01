Dopo il derby è bufera su Ibra: "Razzista, non vada a Sanremo" - (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Francesca Galici La frase di Zalatan Ibrahimovic contro Lukaku è nell'occhio del ciclone: oltre alla sanzione sportiva si invoca l'esclusione dal festival di Sanremo La lite tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku rischia di avere pesanti ripercussioni per il calciatore svdese, non solo a livello calcistico. Tra poco più di un mese, infatti, i milanista dovrebbe presentarsi sul palco del festival di Sanremo, dove è stato fortemente voluto da Amadeus. Ma la sua partecipazione ora è messa in discussione da parte del pubblico, fortemente colpito dalle dure parole del calciatore durante il derby di Coppa Italia contro l'Inter. nodo 1919559 "Vai dalla tua mer** vodoo, piccolo asino", ha detto Zlatan Ibrahimovic nei confronti dell'interista di madre congolese. Una frase che ha ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Francesca Galici La frase di Zalatanhimovic contro Lukaku è nell'occhio del ciclone: oltre alla sanzione sportiva si invoca l'esclusione dal festival diLa lite tra Zlatanhimovic e Romelu Lukaku rischia di avere pesanti ripercussioni per il calciatore svdese, non solo a livello calcistico. Tra poco più di un mese, infatti, i milanista dovrebbe presentarsi sul palco del festival di, dove è stato fortemente voluto da Amadeus. Ma la sua partecipazione ora è messa in discussione da parte del pubblico, fortemente colpito dalle dure parole del calciatore durante ildi Coppa Italia contro l'Inter. nodo 1919559 "Vai dalla tua mer** vodoo, piccolo asino", ha detto Zlatanhimovic nei confronti dell'interista di madre congolese. Una frase che ha ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Questa vittoria è per gli #InterFans' ?? Così Antonio #Conte dopo il successo nel… - AntoVitiello : Il #Milan esce ai quarti di finale di #CoppaItalia, partita sostanzialmente chiusa dopo il rosso a #Ibrahimovic. Er… - Sport_Mediaset : #Inter, #Conte: 'Se #Lukaku si arrabbia mi fa solo piacere' Il tecnico nerazzurro dopo il derby di #CoppaItalia: 'C… - Fra_dal1897 : RT @dreaminhogvarts: Però noi col Torino non ci divertiamo così tanto i nostri derby sono noiosi perché il Toro è l'equivalente delle perso… - _LuigiJMC : Cioè siete sorpresi delle frasi di Lukaku, dopo essere stato provocato ripetutamente da quel pompato di Ibra, in un… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo derby Gol, risse, rossi e arbitro k.o.: Inter in semifinale dopo un derby incredibile La Gazzetta dello Sport Il Monza vince anche l'altro derby e sale al secondo posto: a Brescia decide il romano Frattesi

Il derby lombardo è del Monza, 1-0 a Brescia, di recente si era aggiudicato anche l’altro derby a Cremona e nell’altalena della serie B torna al secondo posto, accanto ...

Inter qualificata grazie a Eriksen, è semifinale di Coppa

Inter qualificata grazie a Eriksen, è semifinale. I nerazzurri passano il turno dopo aver vinto un acceso derby contro il Milan ...

Il derby lombardo è del Monza, 1-0 a Brescia, di recente si era aggiudicato anche l’altro derby a Cremona e nell’altalena della serie B torna al secondo posto, accanto ...Inter qualificata grazie a Eriksen, è semifinale. I nerazzurri passano il turno dopo aver vinto un acceso derby contro il Milan ...