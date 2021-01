Diletta Leotta e Can Yaman pizzicati a cena nel solito hotel di Roma (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman si sono rivisti. Stesso posto, stessa ora e pure stesso finale a quanto pare. O almeno questo è quanto scrive il settimanale Chi. La rivista di Signorini ha pubblicato le immagini della cena tra i due. "Hanno mangiato insieme a mezzanotte e poi c'è stata una fuga Romantica in camera, nello stesso hotel nel quale si erano incrociati la prima volta".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKg7vpVggLB/" Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 27 gennaio 2021)e Cansi sono rivisti. Stesso posto, stessa ora e pure stesso finale a quanto pare. O almeno questo è quanto scrive il settimanale Chi. La rivista di Signorini ha pubblicato le immagini dellatra i due. "Hanno mangiato insieme a mezzanotte e poi c'è stata una fugantica in camera, nello stessonel quale si erano incrociati la prima volta".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKg7vpVggLB/" Golssip.

eligreg5 : RT @CrostataW: Raga ma non è Diletta Leotta!! È MARIA DE FILIPPI, È EVIDENTE! #CanYaman devi dirci qualcosa!? #gregorelli #gfivp #tzvip… - CrostataW : Raga ma non è Diletta Leotta!! È MARIA DE FILIPPI, È EVIDENTE! #CanYaman devi dirci qualcosa!? #gregorelli… - aranci_one : RT @marcole___: Naomi Campbell quando sentirà Diletta Leotta che parla delle crostate di sua nonna - JuventinoSempl1 : @Pinettagobba83 O le tue colleghe sono Diletta Leotta e Miriam Leone o ti odieranno. Attenta a quello che ti mettono nel bicchiere... ?? - infoitcultura : Can Yaman e Diletta Leotta si amano? Guendalina Tavassi: “Non c’è sintonia” -