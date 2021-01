Dietro la guerra sulle dosi dei vaccini anti-Covid c’è il fallimento dell’Oms Siero senza brevetti | mai avviato un gruppo di ricerca mondiale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) In questi ultimi tempi abbiamo imparato a conoscere dei nomi che prima non sapevamo neppure che esistessero. Ad esempio, Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Nomi che ci suonano barbari ed astrusi e – a volte – anche romci o evocativi. Nomi che riguardano sempre ditte farmaceutiche private che, di fatto, hanno in mano il destino di miliardi di persone in tutto il globo. E fa riflettere che L’Unione europea, gli Stati Uniti e Paesi come l’Italia, la Germania, la Francia e il Regno Unito debbano andare con il cappello in mano a chiedere di avere delle. Intendiamoci, è assolutamente legale e anche giusto in una economia di libero mercato che chi impegna ingenti risorse economiche nellavoglia essere remunerato. Le compagnie farmaceutiche fanno il loro gioco. Il problema è invece quello degli Stati, delle istituzioni e quindi ...