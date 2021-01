Di Maio si tira fuori dalla corsa per diventare premier: 'Il M5s farà solo il nome di Conte' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da giorni quello di Di Maio era il nome più gettonato per la carica da Presidente del Consiglio. Un nome che metteva d'accordo tutte le forze in campo, anche Teresa Bellanova, che aveva dichiarato di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da giorni quello di Diera ilpiù gettonato per la carica da Presidente del Consiglio. Unche metteva d'accordo tutte le forze in campo, anche Teresa Bellanova, che aveva dichiarato di ...

Il leader del M5s: "Vogliono mettermi contro di lui, ma lavoro bene a fianco a lui. Massima lealtà a Conte" Da giorni quello di Di Maio era il nome più gettonato per la carica da Presidente del Consig ...

Crisi di governo / Al via le consultazioni con Casellati e Fico. Zingaretti: incarico a Conte. Di Maio: nostro unico nome al Colle

? I primi a salire al Colle Casellati e Fico, chiude venerdì M5S ? Il segretario Pd: nessun veto su Iv ma legittimi dubbi ? Al Senato è nato il gruppo dei responsabili con il nome di “Europeisti Maie ...

