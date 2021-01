Derby di Coppa infuocato, Ibrahimovic: "Nel mio mondo non c'è spazio per il razzismo" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) «Nel mondo di Zlatan non c'è posto per il razzismo. Siamo tutti della stessa razza - siamo tutti uguali!! Siamo tutti giocatori alcuni meglio di altri": lo scrive l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 27 gennaio 2021) «Neldi Zlatan non c'è posto per il. Siamo tutti della stessa razza - siamo tutti uguali!! Siamo tutti giocatori alcuni meglio di altri": lo scrive l’attaccante del Milan Zlatan...

AntoVitiello : La Curva Sud prima del #derby di Coppa Italia #intermilan @MilanNewsit - RaiSport : ? Lo scontro verbale tra #Ibrahimovic e #Lukaku durante il derby di Coppa Italia #calcio #InterMilan #CoppaItalia - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Questa vittoria è per gli #InterFans' ?? Così Antonio #Conte dopo il successo nel… - ACeschia : RT @Agenzia_Ansa: 'Nel mondo di Zlatan non c'è posto per il razzismo'. Lo scrive l'attaccante del Milan, Ibrahimovic sui propri profili soc… - utopicste : @EmanueleDolce @Barellismo11 @AnfetaMilan @Ibra_official Ceerto, come la volpe e l'uva. Negli ultimi 10 anni abbiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Derby Coppa ISTANTANEE | La storia dei derby di Coppa Italia Inter Sito Ufficiale Come ti cambio l’Inter: Conte può aver finalmente trovato il piano B

Come ti cambio l’Inter: Conte può aver finalmente trovato il piano B. Inter () La vittoria nel derby di Coppa Italia può aver certificato la crescita definitiva de ...

Ibrahimovic dopo la lite con Lukaku: «Nel mio mondo non c'è razzismo»

Ha scelto un tweet Zlatan Ibrahimovic per rispondere a chi lo ha accusato di razzismo dopo la lite di ieri sera con Lukaku durante il derby tra Inter e Milan di Coppa Italia: «Nel mondo ...

Come ti cambio l’Inter: Conte può aver finalmente trovato il piano B. Inter () La vittoria nel derby di Coppa Italia può aver certificato la crescita definitiva de ...Ha scelto un tweet Zlatan Ibrahimovic per rispondere a chi lo ha accusato di razzismo dopo la lite di ieri sera con Lukaku durante il derby tra Inter e Milan di Coppa Italia: «Nel mondo ...